Team Estonia koolituspäeval õppisid sportlased karjääriteel valikuid tegema

Kuulajad ammutasid inspiratsiooni vehkleja Kristina Kuuse, kahevõistleja Kristjan Ilvese, maratoonar Tiidrek Nurme, endise kergejõustiklase ja praeguse võrkpalluri Tony Nõu julgustavatest lugudest teha muudatusi. Räägiti nii treenerivahetusest, välismaale kolimisest kui inimsuhetest.



Oma vaateid jagasid erinevates paneelides spordipsühholoog Aave Hannus, karjäärinõustaja Anne Kaaber ja unetehnik Kene Vernik. Üritusel osalenud suusaorienteerumise neljakordne maailmameister Daisy Kudre-Schnyder ütles, et lisaks koolitusele meeldis talle teiste sportlastega suhelda. „Meeldiv on käia koos teiste alade sportlastega, see tugevdab meievahelist ühtsustunnet. Eriti meeldis mulle kuulata teiste tippsportlaste lugusid, need on väga inspireerivad,“ ütles ta.



EOK koolitusjuht Piret Lauk-Oiovi sõnul oli kohapeal 21 erineva ala sportlased. „Mul on hea meel, et Tartusse kogunes täna väga erinevate alade sportlasi ning paljud neist olid just noored, kellele on sellised koolitused karjääri alguses väga vajalikud. Näeme, et huvi selliste sündmuste vastu on suur ning järgmine sportlastele suunatud üritus on juba sügisel toimuv sportlasfoorum,“ rääkis Lauk-Oiov.