Suurema tähelepanuta jäänud fakt: Tänak tõi M-Sporti tiimile Horvaatiast maksimumpunktid

Horvaatia ralliga muutus tihedamaks konkurents ka võistkondlikus arvestuses. Toyota rooli keerav Elfyn Evans võitis küll ralli, kuid tiimidest sai esikoha punktid hoopis M-Sport. Nimelt teatas Toyota juba Horvaatia ralli eel, et Evans tiimide arvestuses punkte ei too. Seda põhjusel, et Hyundai andis Craig Breeni hukkumise järel võistluseks üles kaks autot. Nii jahtisid Toyota poolt võistkondlikke punkte Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier, kes tõid tiimile vastavalt kolmanda ja neljanda koha punktid.