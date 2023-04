Müncheni Bayerni peatreeneri, spordidirektori ja tegevjuhi töökohad on ohus

Bayern on selle aja jooksul konkurentsist langenud Meistrite liigas ja Saksamaa karikasarjas. Lõppenud nädalavahetusel loovutati Bundesligas liidripositsioon Dortmundi Borussiale.

Saksamaa jalgpallieluga hästi kursis olev ajaleht Bild kirjutas nüüd, et Bayerni juhatus ei ole praeguse olukorraga rahul ning nii on löögi alla sattunud nii Tucheli, spordidirektori Hasan Salihamidzici ning tegevjuhi Oliver Kahni töökohad.

Klubi juhatus koguneb olukorda arutama 22. mail. Küsimärgi all olevat kõigi kolme mehe töökohad. Kui Tuchel on ametis olnud ainult mõned nädalad, siis Kahn asus praegusele ametikohale 2021. aasta juulis ning Salihamidzic on spordidirektori leiba maitsnud alates 2017. aastast.