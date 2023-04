OTSE DELFI TV-s | Kodusaalis poolfinaalkohta jahtiv Pärnu kaotas Rapla vastu avapoolaja kuue punktiga

Rapla peatreeneri Arnel Dedic möönis kohtumise eel, et ta pole seni hoolealuste tegutsemisega kuigi rahul. „Peame selgelt olema võimelised oma sooritust parandama nii rünnakul kui kaitses. Selles seerias pole me siiani kordagi näidanud, milleks me tegelikult võimelised oleme. Homme on meil viimane võimalus pikendada seeriat. Peame suutma ennast kokku võtta,“ lausus ta.