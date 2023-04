FOTOD | Pärnu sai kodus Raplalt kindla kaotuse ning viimane poolfinalist selgub otsustavas mängus

„Meil oli selg vastu seina ja tulime võitlema. Leidsime skautingut tehes Pärnu mängust ühe pisiasja, mille põhjal tegime oma mängu ringi, ja see tõi edu. See oli kahe silma vahele jäänud. Meeskonna poolt väga tubli esitus, sest tegime asjad ära nii nagu pidime,“ rääkis peale kohtumist meeskonna kapten Laane, kelle arvele jäi üheksa punkti ja viis korvisöötu. „Meil on üht-teist vaja juurde panna. Igal juhul see viimane mäng tuleb kõva andmine. Peame ühe käigu veel juurde leidma, sest Pärnu teeb ka omad korrektuurid.“