Võidusõitja Mattias Vahtel näitas Itaalias toimunud hooaja avaetapil head kiirust

Vahteli sõnul oli nädalavahetuse algus väga hea. „Kvalifikatsioon oli kindlasti parim, mis ma seni olen sõitnud ja see andis väga hea enesetunde. Sõidu esimene pool oli korralik aga siis andsid järgi esistange all oleva splitteri kinnitused ja see hakkas loperdama. Ei oskagi öelda, kas mõjus üle äärekivide tulemine või lihtsalt väsis materjal ära. Aerodünaamika osas väga oluline tegur ja auto muutus alajuhitavaks. Teine sõit oli korralik, sõitsime pundis koos, lõpus hakkas määrama see, et osad konkurendid olid päris värske rehviga peal, mul oli pisut sõidetud rehv ja see sai ikka lõpuks täitsa otsa. Kuna esimeses sõidus olid tagasilöögid, siis liigseid riske ei võtnud, eesmärk oli punktid ära võtta. Kokkuvõtvalt saab öelda, et kiirus on meil hea, sel korral ei saanud seda veel heaks tulemuseks realiseerida,“ kahetses Vahtel.