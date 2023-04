Ilmakuulsa Hollywoodi näitlejaga ühte tiimi kuuluva Martin Rumbi sõidu rikkus liiga uljas konkurent

„Nädalavahetusest jääb meile siiski positiivne emotsioon, sest saime kinnitust, et võime hooaja jooksul pakkuda tugevat konkurentsi. Tundsin ise kogu nädalalõpu jooksul, et mul on juba eelmise aasta kogemus sama autoga all ja kiirus oli algusest peale üsna hea. Kolmas koht tundus Barcelonas kahe ja poole tunni järel suhteliselt kindel ning miks mitte ei oleks võinud võidelda ka kõrgema koha eest. Usun, et meie komplekt on tugevam kui paljud oleks osanud arvata. Tulemust ei tulnud ent avariid on võidusõidu paratamatus,“ tõdes eestlane Barcelona nädalalõpu kohta.