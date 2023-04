VIDEO | Vormelietapil üle piirete rajale roninud kliimaidioodid panid oma elu ohtu

See oleks üsna mõeldamatu, kui spordifännid läheksid roheliste miitingule skandeerima „maha Aivar Pohlak!“ või „Peep Pahv Eesti koondise peatreeneriks!“. Igale asjale on oma aeg ja koht. Kuid mingil põhjusel on kliimaaktivistid viimastel nädalatel leidnud, et spordisündmused on ideaalne koht enda sõnumi edastamiseks.