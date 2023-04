Eesti hokikoondise avamängu kangelane pühendas värava vastsündinud tütrele

Lõpuks tegi Eesti normaal- ja lisaajal 53 ning Serbia vaid 15 pealeviset, kuid 65 minuti järel oli tablool 1 : 1 viigiseis. „See on esimene mäng ja see osutus üsna närvesöövaks,“ tõdes 24-aastane Slessarevski matši järel Delfile. „See oli omajagu elamus, sest mängime kodus oma sõprade, sugulaste ja tuttavate ees. Loomulikult olime omamoodi närvis. Teisel perioodil viskasin värava ja korraks tundus, et läheb lihtsamaks, kuid reaalsuses oli lõpuni keeruline. Jah, me võitsime, aga minu arvates oleksime pidanud paremini mängima.“