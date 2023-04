Koondisest välja astunud Kläbo riskib MK-sarjast eemale jäämisega

Norra suusaliit on rahalistes raskustes, mistap otsustasid nad kärpida murdmaakoondise koosseisu. Kui varem kuulus sinna 24 sportlast, siis edaspidi 20, samuti vähendatakse taustajõude. Riigi suurim suusaäss Kläbo teatas aga, et ta edaspidi koondisesse ei kuulu.

„Minu lahkumise järel on suusaliidul võimalus kulusid kärpida ja panustada raha teistele sportlastele,“ ütles Kläbo pressiteates. „Mul on koondises mitu sõpra, keda minu meelest on valikuprotsessis halvasti koheldud. Ehkki ma enam koondisesse ei kuulu, siis hoian ka edaspidi oma koondisekaaslastega tihedat kontakti.“

Kläbo sõnul aitab tema lahkumine ka õhu puhtaks lüüa ja edaspidi ei pea koondis tema laagrite eest tasuma. „Tean, et paljude inimeste meelest olen saanud erikohtlemise, mis on neile vastuvõetamatu. Kui mind enam rahvusmeeskonnas pole, siis nad ei pea mõtlema, et neid diskrimineeritakse. Ka eelmisel aastal ajasin enamasti üksi oma asja, nüüd edaspidi teen seda täielikult,“ lisas ta.

26-aastase Kläbo kodus on seitse OM- ja tosin MM-medalit. Tänavu Planicas võitis ta kolm kulda, kaks hõbedat ning jäi ühel distantsil neljandaks.

Rahvusmeeskonna mänedžer Espen Bjervig ütles Norra meediale, et ta austab Kläbo otsust. „Samas on oluline rõhutada, et loomulikult oleksime teda soovinud näha koondises. Olime üsna kindlad, et suudame Johannesel kindlustada hooajaks hea ettevalmistuse,“ ütles Bjervig.

Kuid asja juures on väike konks. Praegus Norras alaliidu poolt kehtestatud reeglite põhjal saavad MK-sarjas kaasa teha vaid koondislased. Nii loodab Kläbo, et reeglit muudetakse ja talle tehakse erand. Suusaliit teatas pühapäeval, et asi pannakse peagi nõukogus lauale. „Meie juhtkond on varemgi välja öelnud, et me peame praegu kehtiva reegli pädevust hindama,“ ütlesid nende esindajad.