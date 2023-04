Kanepi ja Kontaveit said teada Madridi turniiri esimese ringi vastased

Järgmisel kahel nädalal Hispaania pealinnas toimuva turniiri kõrget taset näitab seegi, et seal on kohal WTA edetabeli kümme parimat naist. 37-aastasele Kanepile loositi vastu kogenud ameeriklanna Shelby Rogersi (WTA 38.), kellega nad on omavahel madistanud kolmel korral. Eestlanna on neist matšidest võitnud kaks, viimati jäi ta peal mullu Charlestonis 6 : 7, 7 : 5, 6 : 2. Edasipääseja läheb järgmises ringis kokku maailma kuuenda reketi Coco Gauffiga.