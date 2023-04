Curry käkk Warriorsile saatuslikuks ei saanud, Knicks ja Celtics jõudsid edasipääsust võidu kaugusele

Curry sai olukorras tehnilise ja pallivaldamine läks vastastele. See läks meeskonnale maksma neli silma, sest Kings sopsas esiteks vabaviske ja kohe otsa tabas De'Aaron Fox kauge kolmese. Kuid Warriorsile see saatuslikuks ei saanud, sest viimasel kahel rünnakul kumbki meeskond korvilisa ei teeninud ja nad said raske 126 : 125 võidu.