VIDEO | 112 silma visanud Baskonia sai Hispaanias võidulisa, Itaalias jäid kolm eestlast pika näoga

29. vooru järel on Baskonial sarnaselt Barcelonaga tabelis 24 võitu, neist ühe võidu kaugusele jääb kolmandat kohta hoidev Madridi Real. Kuna meeskonna Euroliiga hooaeg sai läbi, siis on nende edasine siht edu koduses meistrisarjas. „Kohamängude alguseni on kolm nädalat. Olukord on uus ja pole lihtne, sest mängijad on väsinud ja koormatud. Kuid me ei saa treeningutel järele anda ja peame minema paremaks,“ lisas Pennaroya.