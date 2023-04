Seitse järeldust Premium liigast: müügitehing Usbekistani tõi õnne Levadia õuele, Floral suur nuputamise koht

Nüüdseks on peetud ka esimene Tallinna derbi. Kui hooaja eel ennustati, et tiitlikaitsja FC Flora peaks olema kindel valitseja ja uue näoga Levadia on justkui tundmatu suurus, siis esimene omavaheline duell lõppes Levadia võiduga. Aina enam tundub, et talvine tehing Usbekistani kõrgliigas mängiva FC Turoniga oli Levadiale igati kasulik.