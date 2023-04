DELFI ZAGREBIS | Ott Tänak hooaja algusest: seni oleme suutnud konkurentsis püsida, aga nii jätkudes see igavesti ei kesta

Punktikatsel kuuenda koha saanud Tänakul jäi Horvaatiast näppude vahele 18 silma, mis tähendab, et eestlane jätkab MM-sarja üldarvestuses 65 punktiga neljandal kohal. Vahed on aga väikesed ning esikohta jagavad Sebastien Ogier' (Toyota) ja Evans (Toyota) edestavad Tänakut kõigest nelja punktiga. Nende vahele mahub Kalle Rovanperä (Toyota, 68 punkti) ning kaugele ei jää ka Thierry Neuville (Hyundai, 58 punkti).

„Hetkel on tunne, et auto töötab hästi ainult teatud väikeses aknas ning endiselt on keeruline aru saada, kus see soe koht täpsemalt asub,“ rääkis Tänak meediatsoonis ajakirjanikele, et auto seadistusega pole suudetud veel täppi panna.

Eestlase sõnul on aga nii keeruline tiitli nimel heidelda: „Seni oleme suutnud mingil moel haardeulatuses püsida, mis on iseenesest positiivne, aga ma olen päris kindel, et see ei kesta igavesti, kui me ei leia kiirust, et konkurentidega võidelda,“ selgitas Tänak.

Tänaku masinat vaevasid laupäeva kahel viimasel katsel ka tehnilised probleemid, kuid nende tekkepõhjust pole veel välja selgitatud: „Me ei tea, milles asi oli. Vaatame seda pärast rallit.“

Samuti ei osanud Tänak öelda, kas 11. mail algavaks Portugali kruusaralliks on M-Spordi poolelt ka mingeid uuendusi oodata. „Seda peate Chris Williamsilt (M-Spordi tehniline direktor - R.V) küsima,“ ütles Tänak. „Isiklikus plaanis ei saa ma kuigi palju teha, aga järgmisel nädalal on testimine ja siis näeme, mida uut on tehtud.“

