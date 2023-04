Ülikiire jooks: Londoni maratonil ohustati maailmarekordit

Teisena lõpetas Londoni maratoni keenialane Geoffrey Kamworor (+2.58), kolmas oli etiooplane Tamirat Tola (+3.34). Suurbritannia legend Mo Farah sai üheksanda koha (+9.23). Somaalias sündinud Farah on lubanud, et rohkem ta maratonirajale ei tule.

Naiste võistlusel triumfeeris Hollandi esindaja Sifan Hassan, kes on seni säranud lühematel distantsidel. Poolel maal tunduski, et maraton on talle liiast - Hassan pidi kahel korral peatuma, et valutavat keha sirutada. Seejärel Hassan kosus, püüdis liidrid kinni ja läks möödagi. Ta sai debüütmaratonil kirja aja 2:18.33.