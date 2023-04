Thierry Neuville tunnistas, et Horvaatia ralli avarii põhjustas tema eksimus

„Vahepeal tähendavad väikesed vead tohutuid tagajärgi. Vahel läheb õnneks. Oleme Horvaatias näinud, kuidas autod käivad teepiirete vastas. See on ralli osa, aga loomulikult tekitab see negatiivseid emotsioone. Me ei ole veel seal, kus peaks. Kui piiri peal sõita ja püüda konkurente selja taga hoida, tulevad vead sisse,“ lisas Neuville.