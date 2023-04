Kurlingumängijad Kaldvee ja Lill noppisid MM-il märgilise võidu

Pühapäeva hommikul peetud mängus alistasid Kaldvee ja Lill tugeva Kanada kurlingupaari Jennifer Jonesi ja Brent Laingi tulemusega 7:4.



Mäng algas tasavägiselt ning kuuenda vooru järel juhtis Kanada kurlingupaar 4:3. Seitsmendas voorus noppisid Kaldvee ja Lill kaks punkti ning viimasesse 8. vooru mindi küll eduseisus, kuid vastasel oli viimase kivi eelis. Pingelises mängus röövisid Kaldvee ja Lill vastaselt kaks punkti ning mäng nende kasuks 7:4.



Esmaspäeval kohtuvad Kaldvee ja Lill Tšehhi ja Ungari esindustega. Tšehhi kurlingupaarill on hetkel kirjas samuti kaks võitu ja üks kaotus, Ungari esindusel kirjas kolm kaotust.



Tänavune segapaaride MM peetakse 22.–29. aprillini Lõuna-Koreas Pyeongchangi olümpiamängude jääl. MMil võisteldakse kahes alagrupis, edasipääsejad selguvad neljapäeval, 27. aprillil.



Pyeongchangis toimuvad samal ajal ka maailmameistrivõistlused seeniorite seas. Eesti meestekoondist juhib kapten Margus Tubalkain, lisaks on tiimis abikapten Valvo Vooremaa, Tiit Kaart, Tõnis Turmann ja Hannes Reinola. Koondise treeneriks on Liisa Turmann.