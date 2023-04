Eesti-Läti liiga valitsejaks tõusnud Ukraina klubile avati otsetee Eesti korvpalluri palkamiseks

„Järgmisest hooajast ei lähe Prometeil enam üks Läti ja üks Eesti korvpallur võõrleegionärina arvesse. Meie seisukohast vaadates oli see loogiline initsiatiiv, sest tahame, et mõni Läti korvpallur Prometeis mängiks. See oleks kasulik ka klubile, mõeldes turundusvõimaluste peale. Kui kohalik mängija esindab Prometeid, tekib Läti korvpallifännidel võistkonna vastu suurem huvi,“ rääkis Janicenoks intervjuus portaalile Sportacentrs.com.

„Ma ei saa öelda, et laienemine kindlasti juhtub. Aga ma ei eita, et suhtlus kahe klubiga käib. Ühega on asjad kaugemal, aga kontseptsioon ja eesmärgid on mõlemal võistkonnal sarnased, ainult vedajad on erinevad. Riia Zelli kohta pole midagi varjata. Selle eestvedaja Edgars Buls andis mulle nende huvist mõnda aega tagasi teada ja oleme sellel teemal mitu korda vestelnud. Järgmisel nädalal peaks asjad selgemaks saama, aga tundub, et selline võistkond võib tõepoolest tekkida,“ sõnas Janicenoks.