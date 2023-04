TÄNA OTSEBLOGI | Mart Seim asub EM-il A-grupis võistlustulle

Meeste üliraskekaalu suursoosik on grusiin Laša Talahhadze (algraskus 465 kg). Kahvatumate medalite eest hakkavad ilmselt võitlema armeenlased Varazdat Lalajan (450 kg) ja Simon Martirosjan (435 kg). Edasi tuleb üsna võrdne seltskond, kelle sekka kuulub ka Seim. Noorematest tegijatest pürgib tipu poole 21-aastane Hollandi tõstja Enzo Kuworge (420 kg). Seimist suurem algraskus on ka tšehhil Kamil Kuceral (415 kg).

Stardinimekirjast ei leia aga enam Venemaa ega Valgevene atleete. Eelnimekirjas nad olid, kuid lõpuks teatas Euroopa tõsteliit, et starti neid siiski ei lubata. Üliraskekaalus tähendab see, et eemale jääb kaks tipptegijat: valgevenelane Eduard Ziaziulin ja venelane Aleksei Lovtšev.

EM-iks on Seimil selge siht. Ta tahab teha Euroopa meistrivõistlustel parema resultaadi kui mullusel MM-il. Seim tõstis Kolumbias Bogotas peetud MM-il 397 kg. Seejuures on vaja terveks jääda. Septembris Saudi Araabias toimuvatel maailmameistrivõistlustel soovib ta tõsta 430–435 kg.



„See oleks tulemus, mis viiks (Pariisi) olümpiale. Rebida tuleks 190 kg ja tõugata 245 kg. Kui tervis püsib, siis see on tehtav,“ tunnistas Seim. „Esmalt on enesetunde jaoks vaja EM-il teha normaalne resultaat.“