DELFI VIDEO | Heiko Rannula: enne veerandfinaale olime taastuvas režiimis, nüüd on vaja tegeleda füüsilise vormiga

„Praegu on uus restardi koht. Nüüd on ligi kümme päeva aega, peame kindlasti tegelema ka oma füüsisega. Visked on natuke füüsises ka kinni. Enne veerandfinaalseeriat olime pigem taastuvas režiimis, nüüd on meil aega „füskat“ ka teritada,“ rääkis ta Delfi videointervjuus.