DELFI ZAGREBIS | Latvala: hakkasin muretsema, kui Tänaku häid aegu nägin

Latvala saabus hilisõhtul meediatsooni rõõmsas tujus. „Sain täna pealtvaatajana ühele katsele minna, olin väga elevil,“ jutustas soomlane.

Pärastlõunat alustas Tänak 22,6-sekundilise kaotusega Evansile, aga kahe järgmise katsega jõudis eestlane juba 12,5 sekundi kaugusele. Päeva lõpetanud SS15-l ja SS16-l pidi Tänak maadlema aga tehniliste probleemidega ning nii kärises vahe lõpuks 25,4 sekundi peale.

„Pean ütlema, et kui pärastlõuna kahel esimesel katsel Ott head tempot näitas, hakkasin veidi muretsema. Mu sisetunne ütles, et Tänak on jõudnud tsooni, kus paneb Evansile kõva pinge peale. Kui asi läheb pingeliseks, võib hakata rohkem vigu tulema,“ sõnas Latvala. „Viimasel kahel katsel tekkisid Tänakul aga probleemid ja Evansil oli võimalus vahet kasvatada. Usun, et nüüd on olukord veidi rahulikum.“

„Alati võib midagi juhtuda. Kui ilm jääb stabiilseks, ei pea lisariske võtma,“ sõnas Latvala Evansi 25,4-sekundilise edu kohta.

Ka liidrite seljataga käib põnev heitlus. Toyota sõitjad Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä võitlevad neljanda koha nimel. Prantslane edestab soomlast kahe sekundiga.

„Tore on näha ausat võitlust kahe maailmameistri vahel. Hooaja algus pole Kalle jaoks kerge olnud, kindlasti tahab ta seda heitlust võita. Samas saan Sebastieni tundes öelda, et ta on kõige ambitsioonikam sõitja, keda elus kohanud olen. Tema ei taha ka kindlasti alla anda,“ rääkis Latvala.

Latvala sõnas, et tiimikäsklusi ralliässadele jagama ei hakka. „Minu jaoks oli sõitjana kõige hullem tunne siis, kui helistati autosse ja paluti hoog maha võtta. See on telefonikõne, mida alati vihkasin ja ma ei taha oma sõitjatele sama teha,“ selgitas ta oma mõttekäiku.

Pühapäevane võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 08.08 13,15 km pikkuse Trakošcan - Vrbno katsega.