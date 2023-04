DELFI ZAGREBIS | Ott Tänak tehnilistest tagasilöökidest: üsna mitu erinevat probleemi tekkis

„Tundub, et üsna mitu erinevat probleemi tekkis. Mis täpselt, on keeruline öelda,“ rääkis Tänak pika päeva lõpetuseks hilisõhtuses meediatsoonis, lisades, et mured olid seotud jõuülekande, hüdraulika ja käsipiduriga. „Üsna mitu asja, kindlasti on hea ralliparki tagasi jõuda.“