1 PÄEV MM-ini | Daniil Kulintsev: kui kõik annavad endast sada protsenti, siis jõuame kaugele!

20-aastane Kulintsev alustas oma hokiteed sünnilinnas Narvas, „Narva jäähallis pandi minda uiskudele. Seal õppisin uisutama ja viieaastaselt hakkasin Soomes mängima,“ meenutas ta.



Põhjanaabrite maal mängis Kulintsev pikalt Lappeenranta SaiPa noortemeeskondades kuni liitus eelmisel hooajal Jyväskylä JYP-i U20 meeskonnaga, kogudes juunioride SM-Liigas 26 kohtumisest 1+3 resultatiivsuspunkti. Äsjalõppenud klubihooajal osales ta JYP U20 võistkonna eest 23 juunioride SM-Liiga mängus ning sai kirja 3+3 punkti.



Kulintsev alustab homme oma teist MM-turniiri Eesti täiskasvanute koondises. Debüütetteaste mullu Tychys päädis nelja mängu ning nendes kogutud 1+2 punktiga. Varasemalt on noormees esindanud Eesti U18 ja U20 koondisi.



„Rivaliteet, kiirus, pinge, vastutustunne. Kuidas selle kõigega toime tuled. Iga päev saad kogeda erinevaid emotsioone ja õppida. Huvitav ja lõbus,“ loetleb Kulintsev põhjuseid, mis teevad jäähokist maailma lahendaima mängu.



Noore kaitsja unistuseks on profikarjäär ning suurimaks eeskujuks rootslane Victor Hedman. „Ta on oma meeskonna vaieldamatu liider. Väga hea kahesuunaline kaitsja, kes suudab vastase värava all võimalusi luua ega lase oma maailma parimatel mängijatel oma tsoonis midagi teha,“ kirjeldas ta Tampa Bay Lightningu staari fenomeni. NHL-i mänge jälgides kuulub Kulintsevi sümpaatia Carolina Hurricanesile. „Neil on väga hea meeskond ja nende mängu on huvitav jälgida,“ põhjendas ta.



„Tahan mängida maailma kõrgliigas, kasvada iga päev nii hokimängija kui inimesena ja teha edusamme kõiges. Kodusel MM-turniiril tahan võita ja usun, et kui kõik annavad endast sada protsenti ja teevad seda, mida neilt nõutakse, siis jõuame kaugele,“ ei teenud Kulintsev oma kõrgetest sihtidest saladust.



Vabal ajal meeldib Kulintsevile pere ja sõprade seltsis aega veeta, golfi mängida ja podcaste kuulata. Tulevikus sooviks ta palju reisida. „Teadlikus eas olen käinud ainult Horvaatias, seega vastus on lihtne - Horvaatia,“ ütles ta oma unistuste sihtkohta kirjeldades. „Tahaks väga paljudesse kohtadesse minna ja näha, millised inimesed ja kultuur on maailma eri paigus.“



Kulintsev on kindel, et Eesti jäähoki parimad aastad ootavad ees. „Arvan, et Eesti hoki kasvab iga aastaga. Kui noored kutid saavad edasi areneda ja lahkuvad nooremas eas teistesse riikidesse mängima ja õppima, siis on Eesti hokil suur tulevik. Vähemalt on selle nimel kõik tehtud,“ leidis ta.