TÄNA DELFI TV-s | Kas Keila avab võiduarve või purjetab Tartu Ülikool poolfinaali?

Keila jaoks on kaotuse korral hooaeg lõppenud. Tartu Ülikool võitis avakohtumise koduväljakul 65 : 60 ning oli parem ka seeria teises mängus 83 : 61.

Olenemata sellest, et Keilal on selg vastu seina, tullakse homsele mängule kindla plaaniga selles seerias võiduarve avada. Nende lootusi suurendab ka fakt, et põhihooajal suudeti Tartut kahel korral võita.

„Esimesed kaks kohtumist oleme tunnistanud Tartu paremust. Nende näilist enesekindlust võiks aga varjutada tõsiasi, et põhihooajal komistasid nad meie reha otsa mõlemal korral. Kogu pinge ja võidukohustus on hetkel Tartu õlgadel ja eks siis paistab kuidas nad valmis on. Ilusat mängu ei maksa oodata. Kõik, kes meil rivis on, lähevad platsile võitlema. Homsele mängule sõidame ainult ühe mõttega - play-off seeria oma fännide toel tagasi Keilasse tuua,“ rääkis kohtumise eel Keila KK mängija Kaido Saks.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa abitreeneri Olari Naritsa sõnul on mängul ainus siht seeria lõpetamine. „Täna on eesmärk ainult üks – lõpetada seerida kodus ära. Viimase mängu võitmine on alati raske, aga mängime oma kodusaalis ja usume, et ka publik tuleb meid toetama. Saime Keilas peetud mängu teisel poolajal hea rütmi kätte ja seda peame tooma ka tänasesse mängu,“ ütles Narits.

Tartu poolel on rivis kõik mängijad peale Märt Rosenthali. Nooremad mängijad olid hõivatud sel nädalavahetusel peetud meeste Esiliiga finaalturniiriga Rakveres, kus Tartu Ülikool/Estiko saavutas kolmanda koha.