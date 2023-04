PÜHAPÄEVAL DELFI TV-s | Kas Keila avab võiduarve või purjetab Tartu Ülikool poolfinaali?

Olenemata sellest, et Keilal on selg vastu seina, tullakse homsele mängule kindla plaaniga selles seerias võiduarve avada. Nende lootusi suurendab ka fakt, et põhihooajal suudeti Tartut kahel korral võita.

„Esimesed kaks kohtumist oleme tunnistanud Tartu paremust. Nende näilist enesekindlust võiks aga varjutada tõsiasi, et põhihooajal komistasid nad meie reha otsa mõlemal korral. Kogu pinge ja võidukohustus on hetkel Tartu õlgadel ja eks siis paistab kuidas nad valmis on. Ilusat mängu ei maksa oodata. Kõik, kes meil rivis on, lähevad platsile võitlema. Homsele mängule sõidame ainult ühe mõttega - play-off seeria oma fännide toel tagasi Keilasse tuua,“ rääkis kohtumise eel Keila KK mängija Kaido Saks.