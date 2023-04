Võimuvahetus Saksamaal? Bayern kaotas ning Dortmund tõusis uueks liidriks

24. märtsil ametisse nimetatud Tucheli tööperiood on olnud ainult üks suur pettumuste jada. Välja on langetud nii Meistrite liigast kui ka Saksamaa karikavõistlustelt ning eelmises liigavoorus piirduti Hoffenheimi vastu viigiga. Nüüd on ka Bundesligas läinud Bayerni meeste jalge all tuliseks.