Eestlased võitsid Pärnus kõik noorte motokrossi EM-i tsoonietapi kvalifikatsioonid

Tänavu osaleme noorte motokrossi Euroopa meistrivõistlustel esmakordselt Põhja-Euroopa tsoonis ja Pärnus sel nädalavahetusel peetav võistlus on

tsooni neljast etapist esimene. Kesk- ja Põhja-Euroopa tsoonide poolfinaal tomuv 24.-25. juunil Hollandis Axelis ning Euroopa meistrivõistluste

finaalvõistlus toimub 16. juulil Tšehhis Loketis.



Ühtlasi toimuvad Euroopa meistrivõistluste Pärnu etapi raames võistlussõidud ka kohalikele klassidele:



50cc Eesti meistrivõistluse etapi võitis täna Ruben Tees (Husqvarna, LL Racing) Ron Tiisleri (GasGas, Kagu Motoklubi) ja Valters Jurcenko

(Husqvarna, Läti) ees.



Homme on stardis MX Naised (EMV), MX Veteran 40+ (EKV), MX Veteran 50+ (EKV) ning



MX Hobi, MX Open ja MX Jun (korraldaja karikale).



Klassis MX Open on stardis Tanel Leok, Henri Roosiorg, Karel Kutsar jpt kiired Eesti sõitjad.



Võistluse pidulik avatseremoonia on homme, pühapäeval kell 11:15.

EM-klasside võidusõidud algavad homme kell 12:30. Autasustamine algab pühapäeval kell 18.



Võistlus toimub Pärnu Lennuvälja Motopargis . Pilet maksab nii laupäeval kui pühapäeval 10 eurot, õpilastele ja pensionäridele 5 eurot. Allameetrimeestele on sissepääs tasuta. Piletid on müügil võistlusel kohapeal.



Võistluse täpsema ajakava ja muu info leiab EMF-i kodulehelt:

https://msport.ee/events/parnu-65-85-emx-50cc-mxnaised-emv-mxveteran-ekv/



Detailsemad tulemused: https://speedhive.mylaps.com/Events/2169977