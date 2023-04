Kas vigastuspausilt võidukalt naasnud Lehis jõuab päästeinglina Eesti epeenaiskonda?

Kui alustada olukorra kirjeldusest, siis kaks aastat tagasi Tokyos olümpiavõitjaks kroonitud Eesti epeenaiskond on langenud maailma edetabelis 11. kohale, sel hooajal on MK-etappidel jõutud kaheksa sekka vaid korra, nelja hulka kordagi. Kuu aja pärast algab punktide jahtimine selleks, et pääseda Pariisi olümpiale, olla tuleb Euroopas vähemalt teine, äärmisel juhul kolmas. Aga praegu on meist ees Itaalia, Prantsusmaa, Poola, Ukraina, Šveits ja Ungari.

Midagi on meie naiskonnal puudu... Tokyos vormistasid Eestile kulla ankrunaised Julia Beljajeva ja Katrina Lehis, ent esimene neist oli aastajagu emapuhkusel ja on tasapisi tippvormi jõudmas, teine naases laupäeval pikalt vigastuspausilt, kui võitis Eesti meistrivõistlused. Kas neis kahes vehklejas, kelleta on epeenaiskond pidanud läbi ajama, peitubki päästetee? Ainult et kumbki ei mahu automaatselt satsi vaid mõlemad ootavad, mida otsustab peatreener Kaido Kaaberma. Tõsi, kaks MK-etappi on veel ees ning Lehis ja Beljajeva võivad veel kõrgele kerkida, kuid samas punktivahed suured...