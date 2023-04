Skandaalse Schumacheri „intervjuu“ avaldanud ajakirja peatoimetaja sai hundipassi

Saksamaa ajakiri reklaamis intervjuud silmapaistvalt, mis pani lugejad arvama, et Schumacher oli tõesti ajalehega rääkinud. Loo lõpus aga selgus, et terve intervjuu oli labane lavastus ja reaalsus on see, et Schumacher pole pärast rasket suusaõnnetust avalikkusega suhelnud.