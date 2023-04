DELFI ZAGREBIS | Lappi: see kuradi Ogier on nii kiire! Prantslane vastu: vaata tahavaatepeeglisse!

Esapekka Lappi oli päeva alguses Ott Tänakust kolme sekundi kaugusel, ent hoolduspausiks oli kahe mehe vahe juba üle 22 sekundi. Kuna Thierry Neuville katkestas, siis tõusis soomlane kolmandaks, kuid rahuloluks suurt põhjust pole.

„Me tegime väikseid muudatusi, aga midagi läks valesti. Nüüd võtame kasutusele need autojupid, mida ka eile kasutasime,“ kirjeldas Lappi autoga seotud muresid.

Lappi sõnul oli puudu pidamisest. „Kohati tundub päris võimatu sõita ja pidamist pole üldse - pole vahet, kas kiire või aeglase tempoga. Nii on raske kiiresti sõita,“ nentis ta.

Lappi ees on teist kohta hoidev Ott Tänak 22,2 sekundi kaugusel. „Ausalt öelda pole mul aimugi, mis see vahe on. Ma muretsen selle mehe pärast,“ jätkas Lappi, näidates käega Sebastien Ogier' peale, kes temast meetri kaugusel samuti intervjuud andis.

Ogier on vaatamata rehvipurunemistele ja ajatrahvidele viiendal kohal. Tema ees on Pierre-Louis Loubet (M-Sport) 1,3 sekundi kaugusel. Lappist jääb vanameister maha aga 1.23,5-ga. Soomlase sõnul ei näita see vahe veel midagi.

„Kui ta sellises tempos jätkab, püüab ta minu veel kinni. Seepärast peame ka paremaks saama. Me ei saa olla liiga aeglased, sest Toyota on väga kiire. Vahe (Ogier'ga) paistab suur, aga kui hakkad tagasi hoidma... See kuradi vend on nii kiire!“ lisas Lappi muiates.

„Vaata tahavaatepeeglisse!“ hõikas Ogier seejärel soomlasele.

„Minu peegel on katki!“ ei jäänud naerev Lappi vastust võlgu.