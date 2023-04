DELFI ZAGREBIS | Liider Evans selja taga püsivast Tänakust: palju pole vaja, et vahe hakkaks sulama

„Positsioon on hea, aga meil ei olnud perfektne hommik. Olime kohati üsna aeglased,“ tõdes Evans meediatsoonis. „Eriti just katsete alguses kipume aega ära andma.“

22,6-sekundilise edu kohta Tänaku ees lisas Evans: „Peame edasi pingutama. Pole palju vaja, et see vahe sulaks ebamugavaks. Ott on sõitnud väga hästi.“