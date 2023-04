Prantsusmaa koondisega Euroopa meistriks tulnud korvpallitäht sai treeningul insuldi

39-aastane Gelabale on viimastel hooaegadel leiba teeninud praegu Prantsusmaa tugevuselt teises liigas mängivas Chalonis. Tiimi kaptenit tabas insult esmaspäevasel treeningul.

„Tekkinud sümptomid olid sellised, et mind viidi kiirabiga Chaloni haiglasse. Uuringud näitasid, et mul oli insult. Õnneks jõuti sellele kiirelt jälile, sain kohe ravi ja mulle tehti intensiivravis ja neuroloogiaosakonnas täiendavad uuringud. Nüüd võin õnnelikult teatada, et olen tagasi kodus,“ rääkis Gelabale.