Kurvi lõiganud Neuville pääses ajakaristusest

Juhtumi keskmes on ralli teine kiiruskatse, kus ühte kurvi oli korraldajate poolt asetatud heinapall. Neuville sõitis aga heinapallile otsa ehk lükkas selle teelt ning sisuliselt lasi šikaani otseks. Belglane sai sealjuures kiiruskatsel kirja parima aja, sest ta edestas Elfyn Evansit lausa 4,2 sekundiga.

„Neuville'i sõnul arvas ta, et kiiruskatse kurv on laiem ja ta märkas kitsast sissesõitu liiga hilja, mistõttu piloot lasi masina rattad blokki ja sõitis ühe osa šikaanist otseks. Auto puudutas heinapalli ja sai viga. Kaardilugeja Martijn Wydaeghe kinnitas, et tegu polnud tahtliku intsidendiga ning šikaaniga oli segadus,“ kirjutasid kohtunikud.