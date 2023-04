Londoni Arsenal vääratas tabeli viimase vastu ja on meistritiitlit maha mängimas

Arsenal on 32 mänguga kogunud 75 punkti, tiitlit kaitsval Cityl on 30 mänguga kirjas 70 punkti. Meistritiitli saatuse võib otsustada kolmapäeval, 26. aprillil Manchesteris peetav omavaheline matš.

Kui Arsenal on teinud kolm viiki järjest, siis Cityl on Premier League'is kirjas kuus võitu järjest. Lisaks on Manchesteri klubi jõudnud UEFA Meistrite liigas poolfinaali, kus vastamisi minnakse Madridi Realiga.