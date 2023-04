DELFI ZAGREBIS | Ott Tänak: oleme võrreldes Monte Carloga kindlasti sammu edasi astunud

Eestlased langesid korra neljandaks kuuenda kiiruskatse järel, kus mindi alt rehvivalikuga. Tiim ennustas 25,67 km pikkusele Stojdraga - Hartje katse kordusläbimise ajaks vihma, mida ka tuli, kuid mitte piisavalt, et kahest alla kruvitud vihmarehvist kasu oleks olnud.

Tänak kaotas katse võitnud Esapekka Lappile (Hyundai) 17 sekundiga ning langes soomlase taha neljandaks. SS7 eestlane aga võitis ning kerkis tagasi kolmandaks. Päeva lõpuks on Tänaku edu Lappi ees 3,4 sekundit.

Eestlase ees on omakorda Elfyn Evans (Toyota) 24,3 sekundi kaugusel. Waleslane jääb liidrist, Hyundai sõitjast Thierry Neuville'ist maha 5,7 sekundiga.

„Kindlasti oleme astunud võrreldes Monte Carloga (asfaltil) sammu edasi ja ka selle ralli jooksul on asjad paranenud,“ lisas saarlane. „Peame vastupidavusega seotud probleemidest lahti saama, siis saab ka veidi lõbutseda.“

„Esimese päeva lõpuks on kõik veel lahtine. Iial ei tea, mis ees ootab,“ sõnas Tänak poodiumiheitluse kohta. „Jätkame oma tööd ja olen kindel, et me pole veel Fordi täit potentsiaali näinud. Tööd jagub, liigume samm-sammult edasi.“