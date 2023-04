DELFI VIDEO | Juhanson 2025. aasta IRONMAN 70.3 MM-iks kandideerimisest: meil on väga head šansid

„Natuke on asi ka üldises Põhja-Tallinna arengus. Kalaranna tänav on tänapäeval suhteliselt umbes, sest sinna on tulnud juurde väga palju korterelamuid. Lisaks tuleb arvestada, et Lennusadama kõrvale haljasalale hakatakse riigi poolt ehitama loodusmaja, mis võtab meilt ära vahetusala platsid. Samuti algab Patarei vangla arendus. Me ei näinud väga head võimalust, et see keskkond toetaks nii suure võistluse korraldamist,“ kommenteeris Juhanson.

Suurima uuendusena ootab IRONMAN Tallinnat ees võistluskeskuse kolimine Lennusadamast Rocca al Mare keskusesse. Juhanson tõdes, et osaliselt on muudatus tingitud kesklinnas käivatest suurtest ehitustöödest, kuid mitte ainult.

Tallinna linn panustab IRONMAN Tallinna korraldamisse 150 000 euroga, riigi täpne toetussumma sõltub rahvusvaheliste osalejate Eestisse jäetud majanduslikust mõjust, mis selgub peale võistlust. „Nii linna kui ka riigi panus on olnud oluline, et suudaksime täita kohustuse IRONMAN Grupi ees ja saaksime korraldada maailmatasemel võistlust,“ lisas Juhanson.

„See on suur võit nii linnale, riigile kui ka korraldustiimile ning lugupidamine selle eest, mis me varem oleme teinud. EM toob meile väga suurel hulgal professionaalseid osavõitjaid, keda meil mitu aastat olnud ei ole. Seda olukorras, kus kolm nädalat hiljem toimuvad maailmameistrivõistlused üle lahe Lahtis, mis annab hea võimaluse teha proovivõistluse just siin, Tallinnas. Ootame seetõttu väga kiiret võistlust. Eri vanusegruppide võistlejate osas näeme juba praegu, et osalejate arv on suurem kui samal perioodil eelnevatel aastatel. See näitab, et huvi IRONMAN 70.3 EM-i vastu on väga suur,“ rääkis Juhanson.

IRONMAN Tallinna peakorraldaja Ain-Alar Juhanson toonitas, et 70.3 EM-i korraldajaks saamine on suur tunnustus nii võistluse korraldajatele, riigile kui ka Tallinna linnale.

Tallinna konkurendid 2025 MM-i korraldajaks saamisel on Marbella ja USA-s Utah's asuv St. George.

„Otsisime ka alternatiive, kuidas muuta võistlusrada osalejate jaoks paremaks. Osalejate tagasisidest on välja tulnud jooksuraja keerukus ja kriitika rattaraja lõpu hästi tehnilise ala kohta. Leidsime, et kõige mugavam on nii osaleja, linna kui ka korraldaja jaoks, kui me rajame võistluskeskuse juba olemasoleva rattaraja äärde Rocca al Mare keskuse parklasse, kus kõik on käe-jala juures: nii start Harju järvelt, mis on napilt kahe kilomeetri kaugusel, samuti ligipääs - seal on parklad ümber ning avalik transport olemas - ning võistluskeksus ise on vahetusala ja finiši juures.“

2025. aasta MM-ile kandideerides on Tallinna konkurendid Hispaania linn Marbella ja St. George USA-s Utah' osariigis.

„Meie jaoks siin Eestis tundub, et see ongi ideaalne koht ja ma usun, et meil ongi MM-i saamiseks väga head šansid. Küll aga on konkurendid tõsised: nii Marbella oma eelistega, vahemeri ja kõik selle juurde kuuluv, kui ka St. George, kus on 70.3 MM juba varasemalt toimunud ning mis omab seetõttu head kogemust ja eelnevat kontakti IRONMAN Grupiga,“ rääkis Juhanson.

Võti peitub Raku järves

„Küll aga näen ma, et meil on väga palju positiivset pakkuda. Ühelt poolt linna eripära: lennujaam, sadam ja raudteesõlm on linna keskusele niivõrd lähedal. Meil on väga hea hotellikomplekside võrgustik, samuti hea toitlustusvõimalus ning võistluskeskused nagu see siin Lauluväljakul, mis on IRONMAN-i külalistele avaldanud sügavat muljet.“

Lisaks loodab Juhanson, et linn võtab lähiaastatel südameasjaks välja arendada Raku järve puhkeala, mis võimaldaks neil ujumisdistants Harju järvest Männikule tuua. „Kui linn suudab välja arendada Raku järve äärse uue puhkeala, siis usun, et saame väga uhke koha, kus IRONMAN-i suguseid sündmusi pidada. See on ka üks suur võtmeküsimus veenmaks IRONMAN Gruppi, et Tallinn on parim koht, kus 2025. aasta MM-i korraldada,“ sõnas Juhanson.

Vaata intervjuud Ain-Alar Juhansoniga videost, milles näeb ka uut rada graafiliselt.