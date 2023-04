OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo võitis Tallinna Kalev/Audentese vastu avapoolaja 22 punktiga

Kalev/Cramo peatreeneri Heiko Rannula mängueelne kommentaar: „Peame olema keskendunud ja valmis füüsiliseks mänguks. Tallinna Kalev/Audentes saab tulla pingevabalt ning võtta riske. Meil on kaitses veel palju parandamisruumi ning kuigi rünnakul oli viimane mäng pilt parem, peame leidma stabiilsuse ja viskekindluse väljakul. Meie eesmärk on seeria lõpetada hea ja enesekindla mänguga ning hakata valmistuma uueks vastaseks.“

Kalev/Audentese tagamängija Mario Paiste kommentaar: „Cramo tuleb laupäeval kindlasti seda seeriat lõpetama ja meie ülesanne on see võimalikult keeruliseks teha. Oluline on kindlasti, et suudaksime mängus püsida ja kindlasti anname endast maksimumi.“