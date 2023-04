Inglismaa jalgpallikoondise endine peatreener võitleb raske haigusega

Treener ise andis esimese kommentaari oma haiguse kohta Aftonbladetile. „Tegelikult on mul kõik hästi. Ma tean, mis mul viga on ja et mul on haigus. Töötame selle ravimise nimel. Mul on häid päevi ja mõnikord ka mitte nii häid päevi,“ sõnas rootslane ajalehele.