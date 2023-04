DELFI ZAGREBIS | M-Sporti pealik Richard Millener: kiirus on olemas ja oleme heas positsioonis

„Hea on see, et kiirus on olemas ja oleme heal positsioonil. Konkurentidel oli probleeme, mis on ka eelise andnud,“ viitas Millener Toyota sõitjate Sebastien Ogier’ ja Kalle Rovanperä purunenud rehvidele. „Nagu olen ka varem öelnud, see on üks keerulisemaid rallisid MM-kalendris. Töötame seadistuste kallal pidevalt, aga iga ralli on erinev ehk peame ikkagi iga kord uue olukorraga kohanema.“