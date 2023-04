VIDEO | „Kurvilise tee legendid“ filmist välja jäänud stseen

Teisipäeval, 25.aprillil esilinastub T1 keskuses, kinos Cinamon „Ott Tänak - The Movie“ tegijate uus 80ndate ajastu- ja rallifilm „Kurvilise tee legendid“. Kuna 80ndatel oli ralli väga populaarne, siis pöördusid paljud tollased fännid Sterotek Filmi poole küsimusega, kuidas saab esilinastusele, et rallilegendidega kohtuda. Nii otsustatigi, et tehakse suur sündmus, kuhu pääseb ka piletiga. Kui paari päeva eest piletid müüki paisati, ei osanud aga keegi oodata, et huvi nii suur on. Veel on pääsmeid saada ainult viimasesse saali.