DELFI ZAGREBIS | Ott Tänak: alati valmistab pettumust, kui ralli algab probleemiga, aga lõpuks polnud asi enam nii hull

SS4 järel kaotab Tänak liidrile Thierry Neuville'ile (Hyundai) 22,2 sekundiga. Eestlase ees on veel Elfyn Evans (Toyota) 6,1 sekundi kaugusel. Saarlase selja taga on Esapekka Lappi 12,7 sekundi kaugusel.

Ralli avakatsel suretas Tänak korra mootori välja. Katse lõpus avaldas ta, et Ford Puma Rally1 masinat kimbutavad tehnilised probleemid. „Kaotasin boost'i ja jäin seisma. Pärast seda oli mitmete asjadega probleeme, ülesõidul olid meil roolimisega häda,“ sõnas Tänak SS1 järel.

„Palju on juhtunud. Eks alati valmistab pettumust, kui alustad rallit probleemiga, kuid lõpuks polnud asi enam nii hull ja jõudsime autoga hooldusparki tagasi,“ rääkis Tänak lõunapausi ajal meediatsoonis. „Loodetavasti saame asjad korda.“

Neljandana startinud Tänak tõdes, et kiiruskatsed muutuvad iga sõitjaga üha sodisemaks. „Päris mudane ei olnud, sodi on teel, aga saab ikka sõita. Tingimused on siin paremad kui oleme harjunud,“ lisas eestlane.