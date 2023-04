Snuukriäss O'Sullivan andis konkurendile, kes tal suu sulgeda lubas, vastulöögi

Vafaei ütles matši eel, et tahab O’Sullivani „suu sulgeda“ ning viitas, et kuigi O’Sullivan on olnud tema jaoks kangelane, ei pea ta teda eriti kenaks inimeseks, kuna Ronnie ei käituvat hästi oma perekonna ja sõpradega. „Niipea, kui ma muutsin oma käitumist [O’Sullivani omast] teistsuguseks, muutusin ise nii palju paremaks inimeseks,“ rääkis Vafaei Eurospordile. Seitsmekordne maailmameister ise kehitab selle kommentaari peale vaid õlgu: „Ma ei tea täpselt, mis ta ütles, olen seda vaid teistelt kuulnud,“ ütles O’Sullivan. „Võin vaid öelda, et isiklikult soovin igale snuukrimängijale head.“

O’Sullivan tõdes, et ta teab, kui palju kõik mängijad vaeva näevad. Mõnikord panustatakse 10-20 aastat oma elust ja ei saadagi palju auhindu. „Oleme kõik selles koos ja head tulemused ei tohiks tekitada kibestumust. Ma ei pea kellegi suhtes vimma, sest muidugi on meil kõigil raske ja me kõik püüame endast anda parima. Ma ei võta seda isiklikult.“

Snuukrilegend usub ka, et on ehk liiga lihtne sihtmärk – iga kord, kui ta intervjuu annab, võetakse midagi mahlast pealkirjaks ja see annab hea võimaluse teistel teda rünnata. „Aga olen sellega harjunud, see on saatnud mind terve minu karjääri. Mõnel inimesel lihtsalt on tugevad arvamused ja nad ütlevad need ka välja. On nagu on.“

Vafaei ütles ka, et O’Sullivan võiks olla kenam inimene. „Ah soo? Ma püüan aidata kõiki mängijaid ja kui te küsite profimängijatelt, siis nad kinnitavad, et annan neile nõu.“ Näiteks on Ronnie enda sõnul saatnud konkurentidele ka sõnumeid: „Sa oled liiga hea, et mitte võita, ja sa võiksid proovida seda või teist.“

„Tegin sama ka Hosseiniga tema karjääri alguses, nii et... on nagu on. Mõned tema kommentaarid lihtsalt pole loogilised. Midagi tema käitumises minu suhtes kaks aastat tagasi muutus,“ lisab O’Sullivan.