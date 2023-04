Roland Poom meenutas Vello Õunpuult saadud õppetundi: „Hiljem tunnistas, et minu üle katuse käimine oligi planeeritud“

„Tulen mina sealt hooga ja hakkan kanistri juures pidurdama. Koskinen filmib väljas telefoniga. Ja noh... See auto läks sinna kraavi ümber. Minu esimene üle katuse käimine ralliautoga. Vello ütles hiljem: „Ah, ei ole midagi, see käibki nii. Nüüd said tunda, mis rallisõit on.“

„Pärast tunnistas, et tegelikult oligi natuke planeeritud, et ma ümber käiksin. Minul pisarad silmas, mõtlesin, kes selle auto nüüd kinni maksab. Vello naeris ja ütles: „Nüüd, poiss, oskad vähemalt õiges kohas pidurdada. Ei tohigi liiga hilja pidurdada. Said aru, et eelmine koht oligi õige.“