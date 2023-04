BLOGI ja FOTOD| Tänak lõpetas Horvaatia ralli avapäeva kolmandal kohal, Neuville ja Evans heitlevad võidu nimel

SS3-l ja SS4-l polnud Ogier'le taas vastast, kuid lühikestel katsetel olid vahed väikesed ning prantslane konkurentidele oluliselt lähemale ei saanud. Hoolduspausile läks kindla liidrina Neuville, kes edestas lähimat jälitajat Evansit kokkuvõttes 16,1 sekundiga. Muredele lahendusel leidnud Tänak näitas neljandal katsel paremuselt teist aega, kuid vahe Evansiga on endiselt 6,1 sekundit. Neljandat kohta hoidev Lappi (+34,9) jääb eestlasest aga juba 12,7 sekundi kaugusele.

Pärast hoolduspausi võttis Ogier SS5-l neljanda katsevõidu. Tänak (+20,8) kaotas Evansile (+13,7) küll sekundi juurde, kuid liider Neuville'ist olid mõlemad sedapuhku nobedamad. SS6-l segas kaarte kerge vihmasadu. Niiskel rajal näitas parimat minekut Lappi, kes edestas Evansit 0,7 ja Ogier'd 1,9 sekundiga. Liider Neuville'i kaotas Lappile 6,4 sekundit, mis tähendas, et Evans jäi temast üldarvestuses veel ainult 8 sekundi kaugusel. Esiotsa sõitjatest ainsana vihmarehve kasutanud Tänak (+31,4) lõikas aga valikuga näppu ning pidi üldarvestuse kolmanda koha Lappile (+29,2) loovutama.

Tänak võttis SS7-l oma esimese katsevõidu ning sai Lappilt kolmanda koha tagasi. Enne reedese päeva viimast katset lahutas kaht meest 1,5 sekundit. Neuville kasvatas aga Evansi ees edu 8,4 sekundini. SS8-l noppis katsevõidu Evans, kelle vahe Neuville'iga on laupäeva eel vaid 5,7 sekundit. Tänak (+30,0) lõpetas reede kolmandana, neljas on Lappi (+33,4) ning viies Ogier (+1.23,7), kes lõhkus ka päeva viimasel katsel rehvi.