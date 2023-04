Gerd Kanter ja Ott Kiivikas panevad lapsed samme koguma

Teadusuuringute andmeil liigub iga päev vabal ajal õues ainult 7–11% 10–17-aastastest Eesti lastest ja noortest. Samal ajal on ülemäärase kehakaaluga 30% algklasside õpilastest. Väljakutse patroon ja endine kulturismi legend Ott Kiivikas: „Elu on läinud mugavaks ning tühipaljast loosungist laste liikuma motiveerimiseks ei piisa. Vaja on reaalseid tegevusi ning käega katsutavaid motivaatoreid.“ Selleks, et väljakutsest saaksid osa võtta kõik lapsed ja koolid, siis on väljakutse kõigile osapooltele täiesti tasuta.