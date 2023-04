VIDEO | Uutele radadele koliv IRONMAN Tallinn tahab korraldada 2025. aasta MM-i

Esimest korda Eestisse saabunud IRONMANi kõrged rahvusvahelised esindajad kommenteerivad Eesti kandideerimist 2025. aasta IRONMAN 70.3 maailmameistrivõistluste korraldajaks olemise võimalikkust. Täna on Eesti finalistide hulgas. IRONMAN Groupi esindavad tegevjuht Shane Facteau, MM-võistluste vanem asepresident Diana Bertsch ning piirkondlik tegevdirektor Henrik Brovell.

Sel aastal toimub järjekorranumbrilt 6. traditsiooniline kestvusspordi tippsündmus IRONMAN Tallinn 5. augustil ja selle võistluskeskus asub Haaberstis Rocca al Mare keskuse ees. Muudetud jooksu- ja rattasõidurada on oluliselt kiiremad, mis annavad osalejatele võimaluse poolpikal IRONMAN 70.3 trassil isikliku rekordi püstitamiseks ning seda Euroopa meistrivõistluste raames. Kahel päeval on starti oodata rohkem kui 3000 osalejat. Tänaseks on kirjas üle 800 osaleja 70.3 Euroopa meistrivõistlusele ja üle 500 osaleja täispikale IRONMAN distantsile.