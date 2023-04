Jalgpalliliit kaasab naiste jalgpalli täiendkoolitustele väliseksperte

Kehaliste võimete ekspert Stacey Emmonds on Inglismaal Leeds Becketti ülikoolis spordivaldkonna õppejõud, kusjuures samas ülikoolis on ta omandanud doktorikraadi. Õppe- ja teadustöös keskendub ta peamiselt noorte sportlikule arengule ja sooritusvõimele. Emmondsi koolitusel „Kehalised võimed naiste jalgpallis“ arutletakse, kuidas läheneda naisjalgpalluri kehaliste võimete arendamisele, arvestades seejuures mängude eripära, väsimuse ja taastumisega. „Eesti treenerid saavad uute teadmiste toel tagada, et nende treeningud on kooskõlas naismängija vajadustega. Teadlik treener aitab parandada naismängijate sooritusvõimet ja vähendada vigastuste riski,“ rääkis Emmonds.