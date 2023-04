REEDEL DELFI TV-s | Rapla ja Pärnu peavad väga tähtsa kolmanda veerandfinaalmängu

Mõlemad meeskonnad on siiani suutnud oma koduväljakul võita. Rapla oli avamängus lisaaja järel parem 95:93, Pärnu võitis teise kohtumise 83:71.

Rapla peatreeneri Arnel Dedići mängueelne kommentaar: „Mõlemad meeskonnad suutsid oma koduväljaku eelist ära kasutada ja võita. Kolme võiduni peetavas seerias on homne kolmas mäng kahtlemata ülimalt kaalukas ja kriitiliselt oluline. Selleks tulebki minna ja teha maksimaalne sooritus. Eelimisest mängust võtsime kaasa teadmise, et me ei olnud oma mõtete, tunnete ja mänguga 100% kohal ja keskendunud. Seega teame selgelt mida ja kus saame juurde panna ja läheme võitlema.“