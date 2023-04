OTSEPILT | Pärnu võitis kolmandas veerandfinaalmängus Rapla vastu avapoolaja 13 punktiga

Täna on Paf Eesti korvpalli meistriliiga veerandfinaalis kolmandat korda vastamisi Rapla Avis Utilitas ja Pärnu Sadam. Delfi TV-st näevad mängu Delfi Kogupaketi tellijad. Pärnu alustas kohtumist väga võimsalt ja juhtis kaheksandaks minutiks juba 18 punktiga (28:10). Avaveerandi lõpuks vähenes külaliste edu 33:19-le. Teisel perioodil jõudis Rapla korraks ka viie punkti kaugusele, kuid poolajavileks oli Pärnu edu taas üsna turvaline - 48:35.